ФТС: внешняя торговля России по физическому объёму превысила уровень 2022 года

Временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов заявил, что внешняя торговля страны по итогам января — августа по физическому объёму превысила уровень 2022 года.

Соответствующее заявление он сделал в рамках ВЭФ.

«Если говорить про физические объёмы товарооборота, то они даже уже чуть-чуть превысили прошлогодние показатели, а если говорить про стоимостные, то пока меньше, чем в прошлом году, потому что стоимость энергоресурсов ниже», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Давыдов уточнил, что у России примерно две трети экспорта в стоимостном выражении составляют энергоресурсы.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о существенном росте ненефтегазовых доходов России по итогам августа.