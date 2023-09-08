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Мишустин заявил о росте ненефтегазовых доходов России по итогам августа

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил о существенном росте ненефтегазовых доходов России по итогам августа.
Мишустин заявил о росте ненефтегазовых доходов России по итогам августа
  • Gettyimages.ru
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Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, рост составил 1,82 трлн рублей, что на 56% больше уровня прошлого года.

Ранее Мишустин заявил, что правительство России завершает подготовку бюджета на 2024 год и на плановый период 2025—2026 годов.

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