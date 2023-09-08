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Мишустин: правительство России завершает подготовку бюджета на 2024 год

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Правительство России завершает подготовку бюджета на 2024 год и на плановый период 2025–2026 годов, сообщил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Мишустин: правительство России завершает подготовку бюджета на 2024 год
  • РИА Новости

Об этом сообщается в Telegram-канале правительства России.

«Правительство завершает подготовку бюджета на 2024 год и на плановый период 2025–2026 годов», — сказал Мишустин на совещании о проекте федерального бюджета.

По его словам, бюджет направлен на исполнение в полном объёме перед людьми социальных обязательств и поддержку положительных изменений в экономике.

23 августа Мишустин заявил, что по итогам шести месяцев опасения вокруг исполнения бюджета России не оправдались.

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