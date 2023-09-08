Мишустин: правительство России завершает подготовку бюджета на 2024 год
- РИА Новости
Об этом сообщается в Telegram-канале правительства России.
«Правительство завершает подготовку бюджета на 2024 год и на плановый период 2025–2026 годов», — сказал Мишустин на совещании о проекте федерального бюджета.
По его словам, бюджет направлен на исполнение в полном объёме перед людьми социальных обязательств и поддержку положительных изменений в экономике.
23 августа Мишустин заявил, что по итогам шести месяцев опасения вокруг исполнения бюджета России не оправдались.