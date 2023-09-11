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Глава ВТБ Костин: единой валюты стран БРИКС в ближайшее время не будет

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Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что реальная единая валюта стран БРИКС в скором времени не появится.

Об этом он сказал в интервью РБК.

«Я считаю, реальная единая валюта, скажем, стран БРИКС в ближайшем будущем не появится», — отметил Костин.

По его словам, она может появиться как расчётная единица. Расчётные единицы никогда не становились валютами для реальных платежей, но их можно использовать для «пересчёта курсов».

При этом Костин заявил, что возможны двусторонние платежи с использованием новой финансовой инфраструктуры, которая позволяла бы скрыть это от «ненужных глаз».

1 сентября глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что 90% торгового оборота ЕАЭС в 2023 году будет в национальных валютах.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в настоящий момент дедолларизация является реальностью, так как доллар стал проблемной валютой.

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