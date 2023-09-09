МИД России: Китай занимает ниши на рынке страны после ухода западных компаний

Директор первого департамента Азии российского внешнеполитического ведомства Георгий Зиновьев в интервью РИА Новости заявил, что китайские компании оперативно занимают ниши на российском рынке, которые освободились после ухода западных игроков.

«Компании из Китая оперативно замещают ниши, освободившиеся на нашем рынке после ухода с него ряда западных игроков», — уточнил он.

Зиновьев отметил, что Россия и КНР активно сотрудничают в создании китайских производств автомобилей, бытовой техники и другого оборудования на территории России.

Ранее глава российского Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что товарооборот России и Китая в текущем году превысит плановые $200 млрд.

Также стало известно, что Китай наращивает торговлю с Россией на фоне сокращения товарооборота с США и Евросоюзом.