МИД России: Китай занимает ниши на рынке страны после ухода западных компаний
- РИА Новости
«Компании из Китая оперативно замещают ниши, освободившиеся на нашем рынке после ухода с него ряда западных игроков», — уточнил он.
Зиновьев отметил, что Россия и КНР активно сотрудничают в создании китайских производств автомобилей, бытовой техники и другого оборудования на территории России.
Ранее глава российского Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что товарооборот России и Китая в текущем году превысит плановые $200 млрд.
Также стало известно, что Китай наращивает торговлю с Россией на фоне сокращения товарооборота с США и Евросоюзом.