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МИД России: Китай занимает ниши на рынке страны после ухода западных компаний

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Директор первого департамента Азии российского внешнеполитического ведомства Георгий Зиновьев в интервью РИА Новости заявил, что китайские компании оперативно занимают ниши на российском рынке, которые освободились после ухода западных игроков.
МИД России: Китай занимает ниши на рынке страны после ухода западных компаний
  • РИА Новости

«Компании из Китая оперативно замещают ниши, освободившиеся на нашем рынке после ухода с него ряда западных игроков», — уточнил он.

Зиновьев отметил, что Россия и КНР активно сотрудничают в создании китайских производств автомобилей, бытовой техники и другого оборудования на территории России.

Ранее глава российского Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что товарооборот России и Китая в текущем году превысит плановые $200 млрд.

Также стало известно, что Китай наращивает торговлю с Россией на фоне сокращения товарооборота с США и Евросоюзом.

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