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Решетников заявил, что товарооборот России и Китая в 2023 году превысит $200 млрд

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Товарооборот России и Китая в текущем году превысит плановые $200 млрд. Об этом рассказал глава российского Минэкономразвития Максим Решетников.
Решетников заявил, что товарооборот России и Китая в 2023 году превысит $200 млрд
  • Gettyimages.ru
  • © Thierry Dosogne

Он подчеркнул, что по итогам семи месяцев текущего года рост товарооборота двух государств составил более 30%.

«И это говорит о том, что мы действительно цифру в $200 млрд взаимной торговли в этом году достигнем и превысим», — приводит РИА Новости слова Решетникова в ходе пленарного заседания международного форума «РОСТКИ: Россия — Китай».

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны — члены БРИКС ускорить процесс принятия новых членов в объединение.

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