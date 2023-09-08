Решетников заявил, что товарооборот России и Китая в 2023 году превысит $200 млрд
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Он подчеркнул, что по итогам семи месяцев текущего года рост товарооборота двух государств составил более 30%.
«И это говорит о том, что мы действительно цифру в $200 млрд взаимной торговли в этом году достигнем и превысим», — приводит РИА Новости слова Решетникова в ходе пленарного заседания международного форума «РОСТКИ: Россия — Китай».
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны — члены БРИКС ускорить процесс принятия новых членов в объединение.