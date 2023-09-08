Минсельхоз сообщил о росте пошлины на экспорт пшеницы из России с 13 сентября
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство, размер пошлины на экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) из России с 13 по 19 сентября 2023 года повышается до 4493,7 рубля за тонну. В настоящий момент размер пошлины составляет 4007,6 рубля за тонну.
Вырастет пошлина и на экспорт ячменя — до 931,7 рубля за тонну, а также кукурузы — до 2465,2 рубля за тонну.
Ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил о риске срыва полевых работ из-за дефицита топлива и горюче-смазочных материалов.