Минсельхоз сообщил о росте пошлины на экспорт пшеницы из России с 13 сентября

Минсельхоз России сообщил, что пошлина на экспорт пшеницы из страны с 13 сентября вырастет на 12,1%.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство, размер пошлины на экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) из России с 13 по 19 сентября 2023 года повышается до 4493,7 рубля за тонну. В настоящий момент размер пошлины составляет 4007,6 рубля за тонну.

Вырастет пошлина и на экспорт ячменя — до 931,7 рубля за тонну, а также кукурузы — до 2465,2 рубля за тонну.

Ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил о риске срыва полевых работ из-за дефицита топлива и горюче-смазочных материалов.