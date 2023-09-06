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Минэнерго внесло в кабмин проект указа для запрета серого экспорта топлива

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Министерство энергетики России внесло в кабмин проект указа для запрета серого экспорта топлива.
Минэнерго внесло в кабмин проект указа для запрета серого экспорта топлива
  • РИА Новости

Об этом заявил первый замминистра энергетики Павел Сорокин.

«Принято принципиальное решение, чтобы этот серый экспорт запретить. Поэтому мы внесли уже проект указа, и он не только в правительство, но уже в администрацию», — цитирует его РИА Новости.

В конце августа «Известия» сообщали, что в Крыму, Калмыкии, а также в Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Рязанской и Новосибирской областях усилился дефицит топлива на АЗС.

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