Минэнерго внесло в кабмин проект указа для запрета серого экспорта топлива

Министерство энергетики России внесло в кабмин проект указа для запрета серого экспорта топлива.

Об этом заявил первый замминистра энергетики Павел Сорокин.

«Принято принципиальное решение, чтобы этот серый экспорт запретить. Поэтому мы внесли уже проект указа, и он не только в правительство, но уже в администрацию», — цитирует его РИА Новости.

В конце августа «Известия» сообщали, что в Крыму, Калмыкии, а также в Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Рязанской и Новосибирской областях усилился дефицит топлива на АЗС.