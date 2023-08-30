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Захарова: никто в ФРГ не задал вопросов США после подрывов «Северных потоков»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что никто в Германии не задал вопросов Соединённым Штатам после подрывов «Северных потоков». Как отметила дипломат, этот факт важно учитывать на фоне различных высказываний канцлера Олафа Шольца о судьбе газопроводов.
Захарова: никто в ФРГ не задал вопросов США после подрывов «Северных потоков»
  • РИА Новости

«Мне кажется, надо начинать с первопричин того, что произошло, а их, наверное, несколько. Первая — это очевидное стремление США доминировать на энергетическом рынке Европейского союза и на значительной части европейского континента. Они это никогда не скрывали», — сказала Захарова в беседе с телеканалом «360».

Она отметила, что в результате подрывов «Северных потоков» урон получили экология, энергетика и финансы, но в ФРГ не стали интересоваться у Вашингтона, почему это произошло.

«Никто не спросил: а что, собственно говоря, случилось? Потому что рука Вашингтона в делах, связанных с немецкой энергетикой, была очевидна всем», — добавила Захарова.

7 апреля газета The New York Times сообщила, что в Германии следствие нашло следы взрывчатки на прогулочной яхте «Андромеда». По данным The Washington Post, яхта «Андромеда» была не единственным судном, которое участвовало в диверсии.

При этом в феврале американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование о причастности США к подрыву «Северных потоков». В его расследовании утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.

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