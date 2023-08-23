Политолог Евстафьев высказался об идее банка БРИКС начать кредитование в валютах ЮАР и Бразилии

Политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев прокомментировал инициативу банка БРИКС начать кредитование в валютах ЮАР и Бразилии.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он выразил мнение, что весь Глобальный Юг заинтересован в защите от возможного кризиса долларовой системы расчётов.

«Желание БРИКС — создать некую универсальную систему взаиморасчётов в какой-то степени универсальную, подходящую любой стране, которая бы защитила ваши финансовые расчёты. В этом заинтересованы практически все», — сказал он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал повышение роли нацвалют во взаиморасчётах с другими странами одной из центральных тем на саммите БРИКС.

Посол КНР в ЮАР Чэнь Сяодун выразил надежду, что страны БРИКС создадут единую валюту объединения.