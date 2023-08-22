В МЭР России заявили, что не ждут быстрых решений по созданию валюты БРИКС

Минэкономразвития России не ожидает «быстрых прорывов» в создании единой валюты стран БРИКС.

Об этом заявил замминистра экономического развития Владимир Ильичев в интервью телеканалу CGTN.

По его словам, обсуждение валюты объединения очень актуально, хотя история создания новых валют, платёжных инструментов и квазивалют — «небыстрая».

«Мы не ожидаем здесь быстрых прорывов. Достаточно посмотреть, сколько лет ушло у Европейского союза на создание евро и уже действующего инструмента платежей», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что процесс дедолларизации на пространстве БРИКС становится необратимым.

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что в БРИКС обсуждается возможность создания альтернативной доллару единицы расчёта.