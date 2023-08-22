Подмосковье стало победителем премии «Экспортёр года» в ЦФО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что регион занял 15 призовых мест на премии «Экспортёр года» в Центральном федеральном округе.

Об этом сообщает телеканал «360».

«У бизнеса в Подмосковье есть серьёзный потенциал и желание выходить на международный рынок. Об этом говорят итоги премии в ЦФО — наши компании взяли почти вдвое больше призов по сравнению с прошлым годом и шесть раз стали победителями», — отметил губернатор.

Всего в регионе насчитывается около 6 тыс. компаний-экспортёров.

На втором месте, по итогам премии, — Москва, которая заняла 13 призовых мест, на третьем — Смоленская область с семью местами.

В июне НСН со ссылкой на главу Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского сообщала, что столичные экспортёры провели 67 переговоров с зарубежными дистрибьюторами в ходе бизнес-миссии в Алжире.