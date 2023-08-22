Русеф: банк БРИКС намерен начать кредитование в валютах Бразилии и ЮАР

Глава Нового банка развития БРИКС, бывший президент Бразилии Дилма Русеф в интервью Financial Times заявила, что банк планирует начать кредитование в южноафриканской и бразильской валютах.

Согласно словам политика, такая мера нужна для того, чтобы снизить зависимость от доллара и способствовать формированию многополярной международной финансовой системы.

«Наша цель — достичь того, чтобы около 30% всех кредитов, которые мы предоставляем... предоставлялись в национальной валюте», — уточнила она.

Ранее МИД России в ответ на запрос RT сообщил, что в последнее время дедолларизация становится объективной глобальной тенденцией на фоне возрастающего недоверия к западным финансовым механизмам, поэтому члены БРИКС и ряд других стран стремятся снизить зависимость от доллара США.

Также бывший исполнительный директор МВФ в Бразилии Пауло Ногейра Батиста — младший заявил, что действия США подрывают доверие к доллару.