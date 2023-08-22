Узнать больше

Русеф: банк БРИКС намерен начать кредитование в валютах Бразилии и ЮАР

Короткая ссылка
Глава Нового банка развития БРИКС, бывший президент Бразилии Дилма Русеф в интервью Financial Times заявила, что банк планирует начать кредитование в южноафриканской и бразильской валютах.
Русеф: банк БРИКС намерен начать кредитование в валютах Бразилии и ЮАР
  • Gettyimages.ru

Согласно словам политика, такая мера нужна для того, чтобы снизить зависимость от доллара и способствовать формированию многополярной международной финансовой системы.

«Наша цель — достичь того, чтобы около 30% всех кредитов, которые мы предоставляем... предоставлялись в национальной валюте», — уточнила она.

Ранее МИД России в ответ на запрос RT сообщил, что в последнее время дедолларизация становится объективной глобальной тенденцией на фоне возрастающего недоверия к западным финансовым механизмам, поэтому члены БРИКС и ряд других стран стремятся снизить зависимость от доллара США.

Также бывший исполнительный директор МВФ в Бразилии Пауло Ногейра Батиста — младший заявил, что действия США подрывают доверие к доллару.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить