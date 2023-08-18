Россия с 23 августа повысит экспортную пошлину на пшеницу
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы ведомства.
Размер пошлины на экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) из России с 23 по 29 августа 2023 года включительно повысится до 4269,9 рубля за тонну против действующей сейчас ставки в размере 3712,8 рубля за тонну.
Пошлина на ячмень составит 860,3 рубля за тонну против действующей сейчас ставки в размере 439,6 рубля за тонну. Пошлина на кукурузу будет повышена до 2495,2 рубля против 2175,1 рубля за тонну.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу рассчитана исходя из индикативной цены в размере $235,4 за тонну, на ячмень — $174,3 за тонну, на кукурузу — $198,1 за тонну.
Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор заявил о начале ранней уборки урожая в регионе, а также сбора картофеля.