FT: регулятор КНР не дал Intel закрыть сделку по слиянию с Tower Semiconductor

Американская компания Intel не смогла приобрести израильского производителя микросхем Tower Semiconductor после того, как китайские регуляторы воспрепятствовали закрытию сделки на сумму $5,4 млрд, пишет Financial Times.

«Сделка такого масштаба требует одобрения регулирующих органов по всему миру, включая Китай», — отмечает газета.

Источник издания сообщил, что для американских компаний может быть чрезвычайно сложно получить разрешение китайских регуляторов на приобретение столь значимых производств, особенно на фоне того, что китайская индустрия микроэлектроники сталкивается с экспортными ограничениями со стороны американских властей.

«Если китайский производитель чипов захочет купить Tower Semiconductor, дадут ли нам зелёный свет регулирующие органы других стран?» — отметил собеседник газеты.

Израильская компания в своём пресс-релизе сообщила, что в связи со срывом сделки Intel выплатит Tower Semiconductor $353 млн.

9 августа американский президент Джо Байден подписал указ, ограничивающий американские инвестиции в технологическую отрасль Китая. Эта мера коснётся разработки в КНР полупроводников и микроэлектроники, квантовых технологий и искусственного интеллекта.

В Пекине отметили, что разочарованы решением администрации США.

Также в мае министр торговли США Джина Раймондо заявила, что Вашингтон не будет мириться с введённым Китаем запретом на использование в ряде ключевых секторов полупроводников американской компании Micron Technology.