Аналитик Мильчакова прокомментировала заявление ЦБ России о ключевой ставке

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в беседе с RT прокомментировала заявление ЦБ России о том, что в случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное повышение ключевой ставки.

Как отметила эксперт, оптимальным или нейтральным значением ключевой ставки ЦБ, при котором инфляция не растёт и не падает, ранее считалось значение в 5,5—6% годовых.

Однако, по её словам, такой уровень ключевой ставки будет возможен, когда инфляция стабильно не будет превышать 4% в год.

«Когда в прошлом году инфляция вышла из-под контроля и достигла двузначных цифр, о нейтральном уровне ключевой ставки говорить вообще не приходилось. Тем не менее с осени 2022 по июль 2023 года ЦБ стабильно удерживал ключевую ставку на уровне в 7,5%. Это значение нейтральным не было, так как при такой ставке инфляция сначала замедлялась, но с лета текущего года снова начала расти. Тем не менее такую ставку можно было рассматривать как относительно приемлемую и для тех, кто берёт кредиты, и для тех, кто хранит сбережения в банке на процентном вкладе», — рассказала Мильчакова.

В настоящее время, по мнению собеседницы RT, ключевая ставка «сильно отклонилась от нейтрального уровня в сторону повышения» (до 12% годовых), так как инфляцию необходимо «сдерживать жёсткими методами».

«На наш взгляд, ключевая ставка в 12% может быть недостаточной, чтобы вернуть инфляцию в прогнозируемый коридор в 5—7% к концу 2023 года. Мы полагаем, что даже если в сентябре ЦБ возьмёт паузу и сохранит ставку на прежнем уровне, до конца 2023 года будет возможно ещё одно или два повышения, и 2023 год Россия может завершить с ключевой ставкой на уровне 13—15% годовых», — допустила она.

Ранее в ЦБ России заявили, что в случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное повышение ключевой ставки.