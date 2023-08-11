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Россия проинформировала МАГАТЭ о нормальном уровне радиационного фона на Запорожской АЭС

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Российская сторона сообщила Международному агентству по атомной энергии, что радиационный фон на Запорожской АЭС соответствует норме.
Россия проинформировала МАГАТЭ о нормальном уровне радиационного фона на Запорожской АЭС
  • РИА Новости

Об этом говорится в ноте, переданной постоянным представительством России при международных организациях в Вене.

«Радиационный фон на ЗАЭС и за её пределами не превышает установленный стандарт», — приводит текст ноты ТАСС.

Постпредство также уведомило, что дизельного топлива на АЭС хватит на 23 дня работы аварийных генераторов.

9 августа в Энергодаре перехватили ударный БПЛА Вооружённых сил Украины, он двигался в направлении Запорожской атомной электростанции.

В МАГАТЭ заявили, что перехваченный у Энергодара дрон не угрожал безопасности Запорожской АЭС.

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