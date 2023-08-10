МАГАТЭ: перехваченный у Энергодара дрон не угрожал ЗАЭС

Перехваченный 9 августа у Энергодара дрон не угрожал безопасности Запорожской АЭС.

Об этом говорится в пресс-релизе МАГАТЭ.

Отмечается, что АЭС проинформировала экспертов МАГАТЭ, что 9 августа в районе Энергодара был замечен и перехвачен беспилотник.

«Это (атака БПЛА. — RT) не оказало никакого влияния на безопасность ЗАЭС, и эксперты МАГАТЭ подтвердили, что они ничего не слышали и не наблюдали на станции», — говорится в заявлении.

9 августа в Энергодаре перехватили ударный БПЛА Вооружённых сил Украины, он двигался в направлении Запорожской атомной электростанции.