Узнать больше

МАГАТЭ: перехваченный у Энергодара дрон не угрожал ЗАЭС

Короткая ссылка
Перехваченный 9 августа у Энергодара дрон не угрожал безопасности Запорожской АЭС.
МАГАТЭ: перехваченный у Энергодара дрон не угрожал ЗАЭС
  • AFP
  • © Olga MALTSEVA

Об этом говорится в пресс-релизе МАГАТЭ.

Отмечается, что АЭС проинформировала экспертов МАГАТЭ, что 9 августа в районе Энергодара был замечен и перехвачен беспилотник.

«Это (атака БПЛА. — RT) не оказало никакого влияния на безопасность ЗАЭС, и эксперты МАГАТЭ подтвердили, что они ничего не слышали и не наблюдали на станции», — говорится в заявлении.

9 августа в Энергодаре перехватили ударный БПЛА Вооружённых сил Украины, он двигался в направлении Запорожской атомной электростанции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить