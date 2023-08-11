ЦБ России объяснил причину остановки покупки валюты в рамках бюджетного правила

Заместитель председателя Центрального банка России Алексей Заботкин объяснил причину остановки покупки валюты финансовым регулятором в рамках бюджетного правила.

«Опять же, целью этого решения является предотвратить дополнительное увеличение волатильности, которое может произойти в случае перехода Банка России к значимым покупкам валюты», — цитирует его РИА Новости.

10 августа Центральный банк России решил до конца 2023 года не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, которые связаны с реализацией бюджетного правила.

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов в беседе с RT прокомментировал данное решение.