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ЦБ России объяснил причину остановки покупки валюты в рамках бюджетного правила

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Заместитель председателя Центрального банка России Алексей Заботкин объяснил причину остановки покупки валюты финансовым регулятором в рамках бюджетного правила.
ЦБ России объяснил причину остановки покупки валюты в рамках бюджетного правила
  • РИА Новости

«Опять же, целью этого решения является предотвратить дополнительное увеличение волатильности, которое может произойти в случае перехода Банка России к значимым покупкам валюты», — цитирует его РИА Новости.

10 августа Центральный банк России решил до конца 2023 года не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, которые связаны с реализацией бюджетного правила.

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов в беседе с RT прокомментировал данное решение.

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