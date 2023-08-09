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Аналитик Суверов: отказ ЦБ от покупки валюты направлен на стабилизацию курса рубля

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Полина Полетаева
Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов в беседе с RT рассказал, чем вызвано решение ЦБ России не покупать до конца года иностранную валюту в рамках бюджетного правила.
Аналитик Суверов: отказ ЦБ от покупки валюты направлен на стабилизацию курса рубля
  • РИА Новости

«Это вынужденное решение. Оно связано с сильным ослаблением курса рубля. И понятно, что ЦБ сейчас предпринимает меры, чтобы как-то стабилизировать курс», — объяснил Суверов.

Аналитик добавил, что стабилизация курса рубля снизит риск роста цен.

«Сегодня писали, что импортёры чая и кофе хотят повысить цены, дорожает бытовая техника и многие товары, которые завязаны на курс рубля. Поэтому если Центральному банку через этот механизм удастся стабилизировать курс, то будет меньше давления на цены на импортные товары, да и на часть отечественных тоже», — заключил собеседник RT.

Центральный банк России решил с 10 августа 2023 года до конца 2023 года не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, которые связаны с реализацией бюджетного правила.

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