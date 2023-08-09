ЦБ России допускает увеличение ключевой ставки в сентябре

Банк России допускает, что в сентябре ключевая ставка будет увеличена, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин.

«Для того чтобы в итоге ставка осталась неизменной, должны действительно реализоваться какие-то дезинфляционные риски, которые на текущий момент не наблюдаются», — сказал Заботкин в интервью газете «Известия».

По его словам, если совет директоров в релизе допустил возможность повышения ставки на ближайших заседаниях, то существует вероятность, что ставку повысят на следующем.

В пятницу, 21 июля, руководство российского Центробанка после продолжительной паузы решило поднять ключевую ставку и довести её до 8,5% годовых. Как отметили в ЦБ, к середине лета темпы роста потребительских цен на товары и услуги в стране выросли до 3,6% по сравнению с июньскими 3,3%, а к концу года могут достигнуть 5—6,5%.