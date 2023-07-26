ВТБ повысил ставки по рублёвым вкладам до 10%

ВТБ повысил ставки по вкладам в рублях для розничных клиентов с 26 июля.

Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение банка.

В среднем повышение составит 0,5 п.п. Максимальная доходность составит 10% годовых (такие условия предлагает «ВТБ-Вклад в рублях», ранее максимальная ставка составляла 9,5%).

В пятницу, 21 июля, руководство российского Центробанка после продолжительной паузы решило поднять ключевую ставку и довести её до 8,5% годовых. Как отметили в ЦБ, к середине лета темпы роста потребительских цен на товары и услуги в стране выросли до 3,6% по сравнению с июньскими 3,3%, а к концу года могут достигнуть 5—6,5%.