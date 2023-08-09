ЦБ России не будет покупать до конца года иностранную валюту в рамках бюджетного правила
- РИА Новости
Об этом сказано на официальном сайте Банка России.
Соответствующее решение было принято для снижения волатильности финансовых рынков. Также подчёркивается, что отложенные покупки могут быть осуществлены в течение будущего года и следующих лет.
Однако ЦБ будет проводить операции по продаже иностранной валюты, которые связаны с использованием средств Фонда национального благосостояния «для их размещения в разрешённые финансовые активы в первом полугодии 2023 года, в объёме 2,3 млрд рублей в день», уточнил регулятор.
Ранее зампред Банка России Алексей Заботкин в интервью газете «Известия» заявил, что ЦБ допускает, что в сентябре ключевая ставка будет увеличена.