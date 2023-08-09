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ЦБ России не будет покупать до конца года иностранную валюту в рамках бюджетного правила

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Центральный банк России решил с 10 августа 2023 года до конца 2023 года не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, которые связаны с реализацией бюджетного правила.
ЦБ России не будет покупать до конца года иностранную валюту в рамках бюджетного правила
  • РИА Новости

Об этом сказано на официальном сайте Банка России.

Соответствующее решение было принято для снижения волатильности финансовых рынков. Также подчёркивается, что отложенные покупки могут быть осуществлены в течение будущего года и следующих лет.

Однако ЦБ будет проводить операции по продаже иностранной валюты, которые связаны с использованием средств Фонда национального благосостояния «для их размещения в разрешённые финансовые активы в первом полугодии 2023 года, в объёме 2,3 млрд рублей в день», уточнил регулятор. 

Ранее зампред Банка России Алексей Заботкин в интервью газете «Известия» заявил, что ЦБ допускает, что в сентябре ключевая ставка будет увеличена.

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