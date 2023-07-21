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Центробанк России не намерен вводить дополнительные ограничения в сфере наличной валюты

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Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовый регулятор не намерен вводить дополнительные ограничения в сфере наличной валюты.
Центробанк России не намерен вводить дополнительные ограничения в сфере наличной валюты
  • Gettyimages.ru
  • © Diy13

«Никаких временных дополнительных ограничений мы вводить не собираемся. Для этого нет никаких оснований», — цитирует её РИА Новости.

Так она ответила на вопрос, нет ли у Банка России планов ввести ограничения по валюте на фоне того, что санкции в отношении карт UnionPay некоторых российских банков приведут к тому, что людям придётся путешествовать с большим объёмом наличной валюты.

Вместе с этим она признала, что из-за санкций простым людям сложнее осуществлять расчёты, «в том числе и по туристическим услугам».

Ранее Набиуллина заявила, что Центральный банк призывает оставить в России только ту часть валютных ограничений, что необходимы для ответа на санкции.

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