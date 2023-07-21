ЦБ призвал оставить только часть валютных ограничений, необходимых для ответа на санкции
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«Позиция Банка России заключается в том, что нужно оставить только те из валютных ограничений, которые существенные с точки зрения ответных мер», — приводит РИА Новости её слова.
Набиуллина добавила, что остальные ограничения необходимо убирать и дать бизнесу больше свободы.
Ранее глава ЦБ заявила о решении финансового регулятора повысить диапазон нейтральной ставки до 5,5—6,5% в номинальном выражении.