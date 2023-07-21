ЦБ призвал оставить только часть валютных ограничений, необходимых для ответа на санкции

Центральный банк призывает оставить в России только ту часть валютных ограничений, что необходимы для ответа на санкции. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Позиция Банка России заключается в том, что нужно оставить только те из валютных ограничений, которые существенные с точки зрения ответных мер», — приводит РИА Новости её слова.

Набиуллина добавила, что остальные ограничения необходимо убирать и дать бизнесу больше свободы.

Ранее глава ЦБ заявила о решении финансового регулятора повысить диапазон нейтральной ставки до 5,5—6,5% в номинальном выражении.