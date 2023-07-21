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ЦБ призвал оставить только часть валютных ограничений, необходимых для ответа на санкции

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Центральный банк призывает оставить в России только ту часть валютных ограничений, что необходимы для ответа на санкции. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
ЦБ призвал оставить только часть валютных ограничений, необходимых для ответа на санкции
  • globallookpress.com
  • © Alexander Legky

«Позиция Банка России заключается в том, что нужно оставить только те из валютных ограничений, которые существенные с точки зрения ответных мер», — приводит РИА Новости её слова.

Набиуллина добавила, что остальные ограничения необходимо убирать и дать бизнесу больше свободы.

Ранее глава ЦБ заявила о решении финансового регулятора повысить диапазон нейтральной ставки до 5,5—6,5% в номинальном выражении.

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