Набиуллина: ЦБ России повысил диапазон нейтральной ставки до 5,5—6,5%
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin
Об этом она сказала в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
«В обновлённом прогнозе учтён пересмотр нашей оценки нейтральной ставки — вверх на 0,5 процентного пункта, до 1,5—2,5% в реальном или 5,5—6,5% в номинальном выражении», — цитирует ТАСС.
21 июля Центробанк России принял решение повысить ключевую ставку до 8,5% годовых.
Позднее Набиуллина заявила, что финансовый регулятор допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.