Набиуллина: ЦБ России повысил диапазон нейтральной ставки до 5,5—6,5%

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила о решении финансового регулятора повысить диапазон нейтральной ставки до 5,5—6,5% в номинальном выражении.

Об этом она сказала в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«В обновлённом прогнозе учтён пересмотр нашей оценки нейтральной ставки — вверх на 0,5 процентного пункта, до 1,5—2,5% в реальном или 5,5—6,5% в номинальном выражении», — цитирует ТАСС.

21 июля Центробанк России принял решение повысить ключевую ставку до 8,5% годовых.

Позднее Набиуллина заявила, что финансовый регулятор допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.