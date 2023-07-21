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Набиуллина: ЦБ России повысил диапазон нейтральной ставки до 5,5—6,5%

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Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила о решении финансового регулятора повысить диапазон нейтральной ставки до 5,5—6,5% в номинальном выражении.
Набиуллина: ЦБ России повысил диапазон нейтральной ставки до 5,5—6,5%
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом она сказала в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«В обновлённом прогнозе учтён пересмотр нашей оценки нейтральной ставки — вверх на 0,5 процентного пункта, до 1,5—2,5% в реальном или 5,5—6,5% в номинальном выражении», — цитирует ТАСС.

21 июля Центробанк России принял решение повысить ключевую ставку до 8,5% годовых.

Позднее Набиуллина заявила, что финансовый регулятор допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.

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