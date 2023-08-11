Зампред Заботкин: ЦБ по-прежнему придерживается плавающего валютного курса
- РИА Новости
По его словам, теперь ключевая ставка влияет на курс рубля более опосредованно.
«Мы по-прежнему придерживаемся режима плавающего валютного курса, он позволяет экономике эффективно подстраиваться под меняющиеся внешние условия», — цитирует ТАСС Заботкина.
Ранее в российском Центробанке заявили, что трансформация экономики России продолжится, в 2026 году ВВП вернётся на траекторию сбалансированного роста в 1,5—2,5%.