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Зампред Заботкин: ЦБ по-прежнему придерживается плавающего валютного курса

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Изменения ключевой ставки влияют на курс рубля опосредованно, ЦБ по-прежнему придерживается плавающего валютного курса, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.
Зампред Заботкин: ЦБ по-прежнему придерживается плавающего валютного курса
  • РИА Новости

По его словам, теперь ключевая ставка влияет на курс рубля более опосредованно.

«Мы по-прежнему придерживаемся режима плавающего валютного курса, он позволяет экономике эффективно подстраиваться под меняющиеся внешние условия», — цитирует ТАСС Заботкина.

Ранее в российском Центробанке заявили, что трансформация экономики России продолжится, в 2026 году ВВП вернётся на траекторию сбалансированного роста в 1,5—2,5%.

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