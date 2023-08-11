ЦБ России разработал три сценария развития российской экономики до 2026 года

Российский Центральный банк разработал три сценария развития экономики России до 2026 года.

Об этом говорится в докладе на сайте российского финансового регулятора.

Первый сценарий является базовым, который предусматривает неизменный профиль шоков. Второй сценарий под названием «Усиление фрагментации» предполагает большее по сравнению с базовым сценарием увеличение фрагментации мировой экономики и рост санкционного давления на Россию.

Третий же сценарий, названный «Рисковым», дополнительно к указанным проблемам в первых двух сценариях учитывает возможное ухудшение ситуации в финансовом секторе, что может привести к глобальному финансовому кризису. В качестве шоков в нём учитывается усиление процессов деглобализации и рецессия в развитых экономиках мира.

Реализация рисков в двух плохих сценариях, по оценкам Банка России, приведёт к более высокой инфляции на прогнозном горизонте и потребует проведения более жёсткой денежно-кредитной политики в 2024—2025 годах. При этом «Рисковый» сценарий предполагает возможность мирового кризиса, сопоставимого по масштабу с кризисом 2007—2008 годов.

Ранее в российском Центробанке заявили, что трансформация экономики России продолжится, в 2026 году ВВП вернётся на траекторию сбалансированного роста в 1,5—2,5%.