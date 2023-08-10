Эксперт Данильцев: ЧП с зернохранилищами во Франции и Турции могут повлиять на цену зерна

Директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев спрогнозировал в беседе с RT, как возгорание в зернохранилище на юго-западе Франции и взрыв зерновой пыли в турецком порту могут отразиться на ценах на зерно.

«Фьючерсные цены могут несколько среагировать. Это может быть существенным, если ключевой логистический пункт надолго выбыл из строя. Но я думаю, что это не единственные точки, я думаю, что эффект может быть временным, какие-то контракты могут быть нарушены, но это не длительно. Обычно биржа реагирует, поскольку информацией пользуются спекулянты, но я не думаю, что это в масштабах длительного времени», — заявил эксперт.

Ранее стало известно, что крупное возгорание произошло в зернохранилище, расположенном недалеко от порта коммуны Ля-Рошель на юго-западе Франции.

7 августа появилась информация, что при взрыве в районе порта Дериндже в Турции пострадали 12 человек.

Предварительно считается, что причиной происшествия стал «взрыв зерновой пыли» во время загрузки зерна на судно.

В результате взрыва было повреждено 20% запасов продовольствия, находящегося в силосе в момент взрыва.