На юго-западе Франции загорелось зернохранилище

Крупное возгорание произошло в зернохранилище, расположенном недалеко от порта коммуны Ля-Рошель на юго-западе Франции.

Об этом сообщает радиостанция France Bleu.

Уточняется, что пожар начался утром в здании логистической группы SICA Atlantique.

Радиостанция отмечает, что в зернохранилище находится несколько тысяч тонн пшеницы.

В борьбе с огнем принимают участие 10 пожарных расчетов, в ближайшее время ожидается подкрепление.

Ранее стало известно, что при взрыве в районе порта Дериндже в Турции пострадали 12 человек. Предварительно считается, что причиной происшествия стал «взрыв зерновой пыли» во время загрузки зерна на судно. В результате взрыва было повреждено 20% запасов продовольствия, находящегося в силосе в момент взрыва.