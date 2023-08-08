Власти Турции: при взрыве в порту Дериндже повреждено 20% запасов продовольствия

В результате инцидента в турецком порту Дериндже повреждено 20% запасов продовольствия, находящегося в силосе в момент взрыва.

Об этом сообщило управление по связям администрации президента Турции.

Отмечается, что общая вместимость порта составляет 95 тыс. т.

«В силосе, где произошёл взрыв, уже было 75 тыс. т запасов. Согласно предварительным оценкам, около 20% (порядка 15 тыс. т) этого запаса было повреждено», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в районе порта Дериндже в Турции пострадали 12 человек, двое находятся в тяжёлом состоянии.

Причиной ЧП стал «взрыв зерновой пыли» во время загрузки зерна на судно.