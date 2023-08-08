Узнать больше

Власти Турции: при взрыве в порту Дериндже повреждено 20% запасов продовольствия

Короткая ссылка
В результате инцидента в турецком порту Дериндже повреждено 20% запасов продовольствия, находящегося в силосе в момент взрыва.
Власти Турции: при взрыве в порту Дериндже повреждено 20% запасов продовольствия
  • Gettyimages.ru
  • © muratcanumit / 500px

Об этом сообщило управление по связям администрации президента Турции.

Отмечается, что общая вместимость порта составляет 95 тыс. т.

«В силосе, где произошёл взрыв, уже было 75 тыс. т запасов. Согласно предварительным оценкам, около 20% (порядка 15 тыс. т) этого запаса было повреждено», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в районе порта Дериндже в Турции пострадали 12 человек, двое находятся в тяжёлом состоянии.

Причиной ЧП стал «взрыв зерновой пыли» во время загрузки зерна на судно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить