Bloomberg предупредил о рецессии в экономике ЕС из-за действий ЕЦБ
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Об этом сообщается на сайте агентства.
Специалисты описывают текущую ситуацию в европейской экономике как подготовку к трудному периоду, вызванному жёсткой фискальной политикой ЕЦБ.
«Увеличение процентных ставок и повторное сокращение государственных расходов грозит привести к замедлению экономического роста и повышению риска возникновения тяжёлой рецессии», — уточняется в материале.
Ранее японское издание JB Press сообщило, что после отказа от российского газа в Германии начался экономический спад. Страна, которая была движущей силой европейской экономики, всё больше рискует вновь стать «больным человеком Европы».
Также, по оценке немецких специалистов, экономические условия и настроения инвесторов в Германии ухудшились максимально с начала года.