Bloomberg предупредил о рецессии в экономике ЕС из-за действий ЕЦБ

Аналитики Bloomberg считают, что увеличение ставки Европейского центрального банка (ЕЦБ) приведёт к уменьшению объёма ВВП на 3,8%.

Об этом сообщается на сайте агентства.

Специалисты описывают текущую ситуацию в европейской экономике как подготовку к трудному периоду, вызванному жёсткой фискальной политикой ЕЦБ.

«Увеличение процентных ставок и повторное сокращение государственных расходов грозит привести к замедлению экономического роста и повышению риска возникновения тяжёлой рецессии», — уточняется в материале.

Ранее японское издание JB Press сообщило, что после отказа от российского газа в Германии начался экономический спад. Страна, которая была движущей силой европейской экономики, всё больше рискует вновь стать «больным человеком Европы».

Также, по оценке немецких специалистов, экономические условия и настроения инвесторов в Германии ухудшились максимально с начала года.