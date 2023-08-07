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Bloomberg предупредил о рецессии в экономике ЕС из-за действий ЕЦБ

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Аналитики Bloomberg считают, что увеличение ставки Европейского центрального банка (ЕЦБ) приведёт к уменьшению объёма ВВП на 3,8%.
Bloomberg предупредил о рецессии в экономике ЕС из-за действий ЕЦБ
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  • © littleclie

Об этом сообщается на сайте агентства.

Специалисты описывают текущую ситуацию в европейской экономике как подготовку к трудному периоду, вызванному жёсткой фискальной политикой ЕЦБ.

«Увеличение процентных ставок и повторное сокращение государственных расходов грозит привести к замедлению экономического роста и повышению риска возникновения тяжёлой рецессии», — уточняется в материале.

Ранее японское издание JB Press сообщило, что после отказа от российского газа в Германии начался экономический спад. Страна, которая была движущей силой европейской экономики, всё больше рискует вновь стать «больным человеком Европы».

Также, по оценке немецких специалистов, экономические условия и настроения инвесторов в Германии ухудшились максимально с начала года.

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