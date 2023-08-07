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Россия опустилась на пятую строчку рейтинга по уровню золотовалютных резервов

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Российские золотовалютные резервы сократились в мае на $11,6 млрд (до $584,2 млрд) — таким образом, Россия уступила Индии четвёртое место среди экономик с крупнейшими международными активами.
Россия опустилась на пятую строчку рейтинга по уровню золотовалютных резервов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию национальных центральных банков ста экономик мира.

В прошлом году Россия была на четвёртом месте с учётом замороженных Западом активов.

Лидером стал Китай — на конец мая 2023 года его активы составили $3,371 трлн. Второе место заняла Япония с резервами в $1,254 трлн. Замыкает тройку лидеров Швейцария с активами в $886 млрд.

По состоянию на 28 июля за неделю объём международных резервов России составил $594 млрд.

Ранее в ЦБ рассказали о целях нового проекта долгосрочных сбережений.

Депутат Анатолий Аксаков спрогнозировал курс доллара на уровне 90 рублей в ближайшее время.

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