Россия опустилась на пятую строчку рейтинга по уровню золотовалютных резервов
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию национальных центральных банков ста экономик мира.
В прошлом году Россия была на четвёртом месте с учётом замороженных Западом активов.
Лидером стал Китай — на конец мая 2023 года его активы составили $3,371 трлн. Второе место заняла Япония с резервами в $1,254 трлн. Замыкает тройку лидеров Швейцария с активами в $886 млрд.
По состоянию на 28 июля за неделю объём международных резервов России составил $594 млрд.
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