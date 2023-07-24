Депутат Аксаков спрогнозировал курс доллара на уровне 90 рублей в ближайшее время

Курс валюты не будет резко меняться в ближайшие месяцы — доллар останется на уровне 90 рублей, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Рубль стабилизировался. В этих пределах, я думаю, он и будет функционировать — примерно 90 рублей за доллар. То есть не будет его снижения особенного, не будет и его укрепления», — цитирует его ТАСС.

В понедельник, 17 июля, на торгах евро превышал в моменте 102 рубля. Стоимость доллара при этом приближалась к отметке 91 рубль, а юань достиг 12,7 рубля. Таким образом игроки рынка отреагировали на теракт на Крымском мосту, считают эксперты.

Международные резервы России по состоянию на 14 июля составили $594,4 млрд.