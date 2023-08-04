Президент России Владимир Путин подписал закон о разовом налоге в размере 10% на сверхприбыль.

Соответствующий документ опубликован на правовом портале.

Уточняется, что закон распространяется на крупные компании, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021—2022 годы превысила 1 млрд рублей.

При этом документ освобождает от уплаты налога на сверхприбыль компании, созданные после 2020 года, малые и средние предприятия, плательщиков единого сельхозналога, а также ряд других компаний.

Ранее Совет Федерации одобрил законопроект о единоразовом взносе со сверхприбыли крупного бизнеса.