Бренд-стратег Дяченко назвал логотип цифрового рубля лаконичным

Бренд-стратег, автор подкаста «Маркетинг и реальность» Александр Дяченко в беседе с RT оценил логотип национальной цифровой валюты — цифрового рубля.

Как отметил эксперт, у него «только позитивное впечатление».

«Во-первых, он монохромный, что позволяет ему, будучи в одном цвете, быть размещённым на любых, как на цифровых плоскостях, так и на физических, вне зависимости от окружающего пространства. Он может быть белым, может быть в своих классических цветах — красном либо же тёмном. Соответственно, даже сами тёмные цвета подобраны довольно приятными для восприятия: не режут глаз, не вырываются за яркую, ядовитую палитру, всё вполне себе приятно», — рассказал Дяченко.

По его словам, плюсом является и то, что сам логотип «круглый, лаконичный, с использованием тематического шрифта банка».

Ранее стало известно о том, что на заседании совета директоров Банка России был утверждён дизайн логотипа для национальной цифровой валюты — цифрового рубля.

Уточняется, что логотип объединяет в себе два элемента: символ рубля и окружность, которая олицетворяет форму монеты и также имеет сходство с уже узнаваемым логотипом Банка России.