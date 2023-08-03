Банк России сообщил, что у цифрового рубля появился логотип

На заседании совета директоров Банка России был утверждён дизайн логотипа для национальной цифровой валюты — цифрового рубля.

Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Уточняется, что логотип объединяет в себе два элемента: символ рубля и окружность, которая олицетворяет форму монеты и также имеет сходство с уже узнаваемым логотипом Банка России.

«Он (рубль. — RT) станет ещё одним средством платежей и переводов. Граждане и компании будут выбирать по своему усмотрению, какой формой рубля пользоваться в том или ином случае», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 1 августа в России началось внедрение цифрового рубля.

11 июля сообщалось, что Государственная дума приняла закон о внедрении в России цифрового рубля.