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Банк России сообщил, что у цифрового рубля появился логотип

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На заседании совета директоров Банка России был утверждён дизайн логотипа для национальной цифровой валюты — цифрового рубля.
Банк России сообщил, что у цифрового рубля появился логотип
  • globallookpress.com
  • © Alexander Legky

Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Уточняется, что логотип объединяет в себе два элемента: символ рубля и окружность, которая олицетворяет форму монеты и также имеет сходство с уже узнаваемым логотипом Банка России.

«Он (рубль. — RT) станет ещё одним средством платежей и переводов. Граждане и компании будут выбирать по своему усмотрению, какой формой рубля пользоваться в том или ином случае», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 1 августа в России началось внедрение цифрового рубля

11 июля сообщалось, что Государственная дума приняла закон о внедрении в России цифрового рубля

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