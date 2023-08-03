ЦБ России установил тарифы на операции с цифровым рублём

Банк России установил тарифы на операции с использованием цифровых рублей, однако до 2025 года будет действовать льготный период с нулевой комиссией.

Об этом сообщается на сайте банка.

«Платежи и переводы цифровых рублей для граждан будут бесплатными. Это позволит обеспечить для них максимальную доступность операций с национальной цифровой валютой», — уточняется на сайте.

Утверждается, что тариф для бизнеса составит 0,3% от суммы платежа, но не превысит 1,5 тыс. рублей. Однако для компаний, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, комиссия будет составлять 0,2%, но не более 10 рублей. Кроме того, будет взиматься комиссия в размере 15 рублей за переводы между юридическими лицами.

Ранее сообщалось, что с 1 августа в России началось внедрение цифрового рубля.

11 июля сообщалось, что Государственная дума приняла закон о внедрении в России цифрового рубля.