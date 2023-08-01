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РБК: российский экспорт в Турцию снизился до досанкционного уровня

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Турецкий институт статистики (TurkStat) сообщил о снижении российского экспорта в Турцию до досанкционного уровня.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные института.

По данным турецкого статистического ведомства, импорт российских товаров в Турцию в июне резко сократился — на 43% к июню 2022 года и на 36% к маю — до минимального месячного уровня с конца досанкционного 2021 года.

Уточняется, что российский экспорт в Турцию в первый летний месяц 2023 года составил $2,91 млрд, что является минимальным показателем за месяц с октября 2021 года.

Вместе с этим указывается, что за шесть месяцев текущего года Россия ввезла в Турцию товаров на $24,7 млрд, что хоть и меньше, чем за аналогичный период 2022 года, однако всё равно составляет 13,4% от общего импорта Турции.

Аналитики указывают, что ситуация со снижением импорта товаров из России Турцией может быть последствием разных факторов, в частности, снижения цен на энергоресурсы, общего снижения объёма импорта Турции из-за сложной макроэкономической ситуации в стране, сезонного снижения спроса на определённые товары, а также усложнения ситуации в отношениях двух государств.

Ранее Главное таможенное управление Китая дало разрешение ещё десяти предприятиям из России поставлять их продукцию в страну.

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