Кабмин России ввёл запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 31 декабря 2023 года
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Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«В России вводится временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы», — сообщается на сайте кабмина.
Отмечается, что запрет не распространяется на поставки данной продукции в государства — члены Евразийского экономического союза, Абхазию и Южную Осетию.
Также рис и рисовую крупу можно будет отправлять за рубеж для оказания гумпомощи и в рамках международных транзитных перевозок.
20 июня сообщалось, что Министерство сельского хозяйства России выступило с инициативой продлить запрет на экспорт риса и рисовой крупы до конца текущего года.
Правительство России утвердило список семян сельхозкультур, ввоз которых из недружественных стран могут ограничить с 1 октября по 31 декабря текущего года.