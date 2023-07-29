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Кабмин России ввёл запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 31 декабря 2023 года

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Российское правительство ввело временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы на срок до 31 декабря 2023 года.
Кабмин России ввёл запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 31 декабря 2023 года
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Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«В России вводится временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы», — сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что запрет не распространяется на поставки данной продукции в государства — члены Евразийского экономического союза, Абхазию и Южную Осетию.

Также рис и рисовую крупу можно будет отправлять за рубеж для оказания гумпомощи и в рамках международных транзитных перевозок.

20 июня сообщалось, что Министерство сельского хозяйства России выступило с инициативой продлить запрет на экспорт риса и рисовой крупы до конца текущего года.

Правительство России утвердило список семян сельхозкультур, ввоз которых из недружественных стран могут ограничить с 1 октября по 31 декабря текущего года.

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