Банк БРИКС намерен профинансировать ряд проектов «Росатома»

Банк БРИКС планирует выделить финансирование для нескольких проектов «Росатома», заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачёв.

«Достигнуты договорённости о финансировании ряда проектов в странах БРИКС», — цитирует слова главы «Росатома» ТАСС.

Он также уточнил, что компания впервые провела «масштабные» переговоры с Новым банком развития межгосударственного объединения и президентом банка.

Ранее стало известно, что «Росатом» предложил странам Африки проекты технологического суверенитета.

Также вице-президент созданного странами БРИКС Нового банка развития Владимир Казбеков заявил, что финансовое учреждение намерено изучить выполнение своих обязательств перед Россией с учётом ограничений, действующих на международных рынках капитала.