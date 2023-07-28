Узнать больше

Банк БРИКС намерен профинансировать ряд проектов «Росатома»

Короткая ссылка
Банк БРИКС планирует выделить финансирование для нескольких проектов «Росатома», заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачёв.
Банк БРИКС намерен профинансировать ряд проектов «Росатома»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Достигнуты договорённости о финансировании ряда проектов в странах БРИКС», — цитирует слова главы «Росатома» ТАСС.

Он также уточнил, что компания впервые провела «масштабные» переговоры с Новым банком развития межгосударственного объединения и президентом банка.

Ранее стало известно, что «Росатом» предложил странам Африки проекты технологического суверенитета.

Также вице-президент созданного странами БРИКС Нового банка развития Владимир Казбеков заявил, что финансовое учреждение намерено изучить выполнение своих обязательств перед Россией с учётом ограничений, действующих на международных рынках капитала.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить