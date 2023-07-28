Банк БРИКС намерен профинансировать ряд проектов «Росатома»
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«Достигнуты договорённости о финансировании ряда проектов в странах БРИКС», — цитирует слова главы «Росатома» ТАСС.
Он также уточнил, что компания впервые провела «масштабные» переговоры с Новым банком развития межгосударственного объединения и президентом банка.
Ранее стало известно, что «Росатом» предложил странам Африки проекты технологического суверенитета.
Также вице-президент созданного странами БРИКС Нового банка развития Владимир Казбеков заявил, что финансовое учреждение намерено изучить выполнение своих обязательств перед Россией с учётом ограничений, действующих на международных рынках капитала.