Economic Times: Индия намерена создать собственную альтернативу системы SWIFT
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Об этом сообщает издание The Economic Times со ссылкой на источники.
«Создание системы позволит осуществлять расчёты по двусторонним торговым операциям в рупиях», — уточняется в статье.
Согласно данным газеты, специальная экспертная комиссия, сформированная правительством Индии, консультируется с представителями индийского банковского сектора, включая Государственный банк Индии, Центральный банк и Банк Бароды.
В апреле 2023 года посол России в Индии Денис Алипов заявил, что Москва и Нью-Дели намерены расширять использование механизма взаиморасчётов в национальных валютах.
Также 31 марта издание The Economic Times со ссылкой на источники сообщило о завершении работы по созданию альтернативы SWIFT российским госбанком развития ВЭБ и Резервным банком Индии.