Economic Times: Индия намерена создать собственную альтернативу системы SWIFT

Власти Индии рассматривают возможность создания собственной международной системы обмена финансовой информацией, которая станет альтернативой системы SWIFT, для расчётов в международной торговле в национальной валюте страны.

Об этом сообщает издание The Economic Times со ссылкой на источники.

«Создание системы позволит осуществлять расчёты по двусторонним торговым операциям в рупиях», — уточняется в статье.

Согласно данным газеты, специальная экспертная комиссия, сформированная правительством Индии, консультируется с представителями индийского банковского сектора, включая Государственный банк Индии, Центральный банк и Банк Бароды.

В апреле 2023 года посол России в Индии Денис Алипов заявил, что Москва и Нью-Дели намерены расширять использование механизма взаиморасчётов в национальных валютах.

Также 31 марта издание The Economic Times со ссылкой на источники сообщило о завершении работы по созданию альтернативы SWIFT российским госбанком развития ВЭБ и Резервным банком Индии.