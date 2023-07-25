Узнать больше

Экономист — о запрете импорта ряда товаров: ограничение даст карт-бланш внутреннему рынку

Короткая ссылка
Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Россия запретила ввоз продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран.
Экономист — о запрете импорта ряда товаров: ограничение даст карт-бланш внутреннему рынку
  • Gettyimages.ru
  • © Andranik Hakobyan

«В принципе, ограничение импорта всегда даёт какой-то карт-бланш для внутреннего рынка… Импорт хорош тем, что мы импортируем те продукты, которых у нас нет. Сама ситуация нормальная, потому что у нас проблем с рыбой нет. Мы достаточно самодостаточны с точки зрения рыбы», — сказал экономист.

Он также отметил, что в отношении категории недружественных стран в России действует жёсткая тактика и риторика.

«Мы не даём им особых возможностей для функционирования. Импорт — значит трата валюты… С точки зрения экономики и сегодняшней ситуации тратить доллары и евро на рыбу не так уж и благоразумно. Разберёмся мы с рыбой. У нас полно рыбных промыслов при стольких количествах морей», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что правительство России ввело специальные экономические меры в отношении некоторых товаров из недружественных стран.

В частности, ограничения коснулись ввоза в страну готовой продукции из рыбы и морепродуктов из Евросоюза, США и Норвегии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить