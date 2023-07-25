Экономист — о запрете импорта ряда товаров: ограничение даст карт-бланш внутреннему рынку

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Россия запретила ввоз продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран.

«В принципе, ограничение импорта всегда даёт какой-то карт-бланш для внутреннего рынка… Импорт хорош тем, что мы импортируем те продукты, которых у нас нет. Сама ситуация нормальная, потому что у нас проблем с рыбой нет. Мы достаточно самодостаточны с точки зрения рыбы», — сказал экономист.

Он также отметил, что в отношении категории недружественных стран в России действует жёсткая тактика и риторика.

«Мы не даём им особых возможностей для функционирования. Импорт — значит трата валюты… С точки зрения экономики и сегодняшней ситуации тратить доллары и евро на рыбу не так уж и благоразумно. Разберёмся мы с рыбой. У нас полно рыбных промыслов при стольких количествах морей», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что правительство России ввело специальные экономические меры в отношении некоторых товаров из недружественных стран.

В частности, ограничения коснулись ввоза в страну готовой продукции из рыбы и морепродуктов из Евросоюза, США и Норвегии.