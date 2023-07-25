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В ЯНАО запустят производства по выпуску продукции из рыбы и оленины

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В ­­­Ямало-Ненецком автономном округе модернизируют предприятия по производству продукции из рыбы и оленины.
В ЯНАО запустят производства по выпуску продукции из рыбы и оленины
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В 2024 году в Салехарде и Надыме заработают новые рыбоперерабатывающие цеха общей площадью 460 кв. м. А в посёлках Тазовский и Харп будут введены в эксплуатацию обновлённые производственные комплексы и холодильные склады для изготовления продукции из мяса северного оленя, сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора ЯНАО.

Наряду с этим стало известно, что в Калининградской области заместитель председателя облправительства Наталья Шевцова и министр сельского хозяйства Артём Иванов проинспектировали производственный комплекс в Багратионовском муниципальном округе, который является одним из крупнейших производителей замороженных полуфабрикатов из рыбы, морепродуктов, курицы и др. Об этом пишет «Янтарный край».

Предприятие планирует инвестировать 11 млрд рублей на создание к 2025 году в регионе комплекса по выращиванию картофеля и производству картофеля фри.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на поддержку промышленных предприятий выделят 53 млн рублей, из них 25 млн пойдут на участие в выставках и ярмарках.

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