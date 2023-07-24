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На поддержку промпредприятий в Петербурге выделят 53 миллиона рублей

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В Санкт-Петербурге на поддержку промышленных предприятий выделят 53 млн рублей, из них 25 млн пойдут на участие в выставках и ярмарках.
На поддержку промпредприятий в Петербурге выделят 53 миллиона рублей
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Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на Смольный.

Уточняется, что промпредприятиям могут возместить 80% затрат, но при этом не более 1 млн рублей.

Кроме того, предприятия могут рассчитывать на возмещение затрат, связанных с экспортом товаров. При этом каждое предприятие может рассчитывать на сумму до 3 млн рублей.

Ранее глава департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева заявила, что столица заняла первую строчку в рейтинге региональных центров компетенций (РЦК) по результатам реализации национального проекта «Производительность труда».

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