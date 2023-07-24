Москва показала наивысший результат по итогам реализации нацпроекта «Производительность труда»

Глава департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева сообщила, что столица заняла первую строчку в рейтинге региональных центров компетенций (РЦК) по результатам реализации национального проекта «Производительность труда».

Об этом информирует НСН.

По её словам, эксперты РЦК Москвы помогают столичным предприятиям анализировать внутренние процессы, выявлять потери и устранять их.

«По итогам шести месяцев 2023 года 38 предприятий, завершивших первый совместный этап с экспертами РЦК Москвы, демонстрируют увеличение производительности почти на 60%, сокращение времени протекания процесса на 42%, незавершённого производства — на 34%», — отметила Багреева.

Ранее радио «Комсомольская правда» передавало, что на выставке «Иннопром» представили турбины, способные вырабатывать электричество из отходов предприятия.