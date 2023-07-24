Аналитик Деев объяснил важность закона о кредитных каникулах для россиян

Артём Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets, объяснил в беседе с RT важность закона о праве россиян на кредитные каникулы по потребкредитам.

«Принятый закон предполагает предоставление кредитных каникул гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Льготы будут распространяться на автокредитование и потребительские кредиты», — рассказал собеседник RT.

Воспользоваться новой мерой поддержки можно будет один раз по каждому займу на полгода для восстановления платёжеспособности, добавил Деев.

«Обязательные условия: падение доходов гражданина за последние два месяца более чем на 30% либо проживание в зоне ЧС при наличии ущерба его имуществу или нарушения условий его жизни. И если размер займа не более 1,6 млн рублей для автокредитов, 450 тыс. для остальных потребкредитов и 150 тыс. для кредитных карт», — пояснил эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о праве россиян на кредитные каникулы по потребкредитам. С 1 января 2024 года эта норма будет действовать на постоянной основе.