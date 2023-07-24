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Специалист Рогов: инвесторам стоит учитывать риторику ЦБ России

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Руководитель направления по работе с частными клиентами управления инвестиций «СберСтрахования жизни» Сергей Рогов поделился направлениями для инвестирования после повышения ключевой ставки Центральным банком (ЦБ) России.
Специалист Рогов: инвесторам стоит учитывать риторику ЦБ России
  • globallookpress.com
  • © Баранов Владимир

Об этом сообщают «Известия».

«Зачастую для инвесторов риторика может быть даже важнее самого изменения — будет ли повышение одноразовым или будет цикл повышений. Во многом именно от этого зависит стратегия формирования инвестиционного портфеля», — объяснил Рогов.

Он также считает, что повышение ключевой ставки вызовет переток из акций в облигации.

По мнению специалиста, на часть портфеля можно приобретать облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купоном и сроком погашения более восьми лет при повышении ставки на один процентный пункт.

«В ОФЗ с погашением в 2039 и 2041 годах доходность может превысить 11,5% при околонулевом риске», — отметил эксперт.

Ранее Минстрой заявил, что не планирует разработку и внедрение новых мер поддержки отрасли в связи с повышением ключевой ставки ЦБ до 8,5% годовых.

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