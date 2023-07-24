Специалист Рогов: инвесторам стоит учитывать риторику ЦБ России
- globallookpress.com
- © Баранов Владимир
Об этом сообщают «Известия».
«Зачастую для инвесторов риторика может быть даже важнее самого изменения — будет ли повышение одноразовым или будет цикл повышений. Во многом именно от этого зависит стратегия формирования инвестиционного портфеля», — объяснил Рогов.
Он также считает, что повышение ключевой ставки вызовет переток из акций в облигации.
По мнению специалиста, на часть портфеля можно приобретать облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купоном и сроком погашения более восьми лет при повышении ставки на один процентный пункт.
«В ОФЗ с погашением в 2039 и 2041 годах доходность может превысить 11,5% при околонулевом риске», — отметил эксперт.
Ранее Минстрой заявил, что не планирует разработку и внедрение новых мер поддержки отрасли в связи с повышением ключевой ставки ЦБ до 8,5% годовых.