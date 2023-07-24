Специалист Рогов: инвесторам стоит учитывать риторику ЦБ России

Руководитель направления по работе с частными клиентами управления инвестиций «СберСтрахования жизни» Сергей Рогов поделился направлениями для инвестирования после повышения ключевой ставки Центральным банком (ЦБ) России.

Об этом сообщают «Известия».

«Зачастую для инвесторов риторика может быть даже важнее самого изменения — будет ли повышение одноразовым или будет цикл повышений. Во многом именно от этого зависит стратегия формирования инвестиционного портфеля», — объяснил Рогов.

Он также считает, что повышение ключевой ставки вызовет переток из акций в облигации.

По мнению специалиста, на часть портфеля можно приобретать облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купоном и сроком погашения более восьми лет при повышении ставки на один процентный пункт.

«В ОФЗ с погашением в 2039 и 2041 годах доходность может превысить 11,5% при околонулевом риске», — отметил эксперт.

Ранее Минстрой заявил, что не планирует разработку и внедрение новых мер поддержки отрасли в связи с повышением ключевой ставки ЦБ до 8,5% годовых.