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Минстрой: увеличение ставки ЦБ не окажет влияния на меры поддержки жилищных проектов

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Минстрой не планирует разработку и внедрение новых мер поддержки отрасли в связи с повышением ключевой ставки ЦБ.
Минстрой: увеличение ставки ЦБ не окажет влияния на меры поддержки жилищных проектов
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава министерства Ирек Файзуллин.

«Текущая ситуация так или иначе связана с теми проектами, которые уже вышли в реализацию, здесь особых изменений мы не видим», — цитирует его ТАСС.

Он сообщил, что специалисты Минстроя отрабатывают разные сценарии развития ситуации в строительной отрасли.

Ранее стало известно о том, что Центробанк в пятницу, 21 июля, принял решение повысить ключевую ставку до 8,5% годовых.

Также глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила о решении финансового регулятора повысить диапазон нейтральной ставки до 5,5—6,5% в номинальном выражении.

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