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В ЦБ заявили о разработке единого ипотечного стандарта для защиты граждан

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Центральный банк России разрабатывает единый ипотечный стандарт, который не позволит вводить россиян в заблуждение. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
В ЦБ заявили о разработке единого ипотечного стандарта для защиты граждан
  • globallookpress.com
  • © Alexander Legky

«Ведём сейчас работу с банками, пока в добровольном порядке. Вместе с ними работаем над стандартом ипотечных продуктов», — приводит РИА Новости её слова.

Набиуллина подчеркнула, что ЦБ намерен не позволить банкам недобросовестно наживаться, вводя в заблуждение берущих кредиты россиян.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина призвала оставить в России только ту часть валютных ограничений, необходимых для ответа на санкции.

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