В ЦБ заявили о разработке единого ипотечного стандарта для защиты граждан
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«Ведём сейчас работу с банками, пока в добровольном порядке. Вместе с ними работаем над стандартом ипотечных продуктов», — приводит РИА Новости её слова.
Набиуллина подчеркнула, что ЦБ намерен не позволить банкам недобросовестно наживаться, вводя в заблуждение берущих кредиты россиян.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина призвала оставить в России только ту часть валютных ограничений, необходимых для ответа на санкции.