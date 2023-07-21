В ЦБ заявили о разработке единого ипотечного стандарта для защиты граждан

Центральный банк России разрабатывает единый ипотечный стандарт, который не позволит вводить россиян в заблуждение. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Ведём сейчас работу с банками, пока в добровольном порядке. Вместе с ними работаем над стандартом ипотечных продуктов», — приводит РИА Новости её слова.

Набиуллина подчеркнула, что ЦБ намерен не позволить банкам недобросовестно наживаться, вводя в заблуждение берущих кредиты россиян.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина призвала оставить в России только ту часть валютных ограничений, необходимых для ответа на санкции.